Стрелци, късметът е на ваша страна, трудности предстоят на Близнаците

ОВЕН

Излъчвате увереност и привличате вниманието на хората около вас. Периодът е благоприятен за обучения, курсове и далечни пътувания. Хрумват ви интересни идеи, които имат потенциал да се развият в успешни начинания. Разговорите с колегите ви протичат гладко и работните ви задачи се подреждат добре. Подходящо време е за покупки, договори и инвестиции. В любовта ще се радвате на прекрасни моменти с любимия ви. Движението ще ви помогне да поддържате тонуса си.

ТЕЛЕЦ

Позволете си да мечтаете смело! Вдъхновени сте и изпълнени с идеи, които с желание искате да превърнете в реалност. Някои от плановете ви няма да се развият според очакванията ви и ще се наложи да се адаптирате спрямо ситуацията. Не е подходящ момент за прибързани решения, а по-скоро за анализиране и обмисляне на бъдещи проекти. В любовта бъдете внимателни в отношенията с партньора си – слушайте повече и говорете по-малко, не взимайте прибързани решения! Здравето ви е добре.

БЛИЗНАЦИ

Денят ви започва с непредвидени ситуации и трудности. Нуждаете се от уединение и време, в което да възстановите вътрешното си равновесие. Напрежението е осезаемо на работното ви място и комуникацията е трудна. Колегите ви реагират по провокативен и необясним за вас начин, опитайте се да се овладеете. В любовта ви очакват топли мигове, искреност и усещане за дълбока свързаност с любимия. Пазете се от импулсивни покупки. Не се претоварвайте — отделете си време за почивка.

РАК

Позитивно настроени сте, мислите ви са ясни и лесно взимате правилни решения. Подходящ момент е за пътувания, за планиране на такива, както и за добиване на нови знания и разширяване на мирогледа. В любовта цари топлина и разбирателство — чувствате подкрепа и близост от страна на партньора ви. Необвързаните ги очаква покана за среща. В работата идеите ви се приемат добре и носят продуктивни резултати. Финансово периодът е стабилен.

ЛЪВ

Денят ви носи вдъхновение и креативно настроение. Енергията ви е силна и ви помага да бъдете продуктивни. Записвайте идеите си, дори по-незначителните — скоро може да се окажат полезни. На работното ви място ще срещнете трудности в комуникацията с колегите ви, опитайте се да запазите добрия тон. Периодът не е благоприятен за покупки. Отношенията с партньора ви са напрегнати, опитайте се да възстанвите хармонията помежду ви.

ДЕВА

Денят ви е изпълнен с напрежение и ситуации, които ви изкарват от равновесие; чувствате се неразбрани и самотни. Добре е да намерите време за себе си, да насочите вниманието си към творчески занимания и изкуство, за да си възвърнете спокойствието. В любовта се радвате на близост и страст в отношенията с партньора ви. В работата ви се появяват непредвидени ситуации, но измисляте креативни решения. Здравословно сте добре, а физическата активност ще ви зареди с енергия.

ВЕЗНИ

Чувствате се уверени и готови да реализирате плановете си. Успявате да видите нещата в перспектива, достигайки до важни изводи, които ви помагат да намерите правилната за вас посока. Поставяте си цели и обмисляте конкретни стъпки за реализацията им. В професионален план всичко се развива според очакванията ви. В любовта ви очакват хармонични и споделени мигове с любимия ви човек - насладете им се. Физическата активност ще се отрази добре на вашето здраве.

СКОРПИОН

Позитивно настроение сте, което ви позволява да напредвате с лекота във всичко, с което се захванете. Имате нови идеи и вдъхновения, които могат да се превърнат в успешни проекти. Комуникацията ви на работното място е хармонична и успявате да постигнете разбирателство с всички около вас. В любовния ви живот ще се появи предизвикателство, което ще тества вашето търпение и откритост. Финансово денят не е подходящ за рискови покупки или инвестиции — пестете ресурсите си.

СТРЕЛЕЦ

Мислите мащабно и сте изпълнени с креативни идеи, готови за реализация. Имате силно желание за общуване и разширяване на социалните си контакти. Периодът е благоприятен да пътувате, учите и да разширявате мирогледа си. Използвайте енергията си разумно — фокусирайте се върху важните задачи и отделете време за приятни моменти с партньора ви - жестовете ви говорят повече от думите. В работата ще срещнете трудности в комуникацията с колегите. Финансово периодът е добър.

КОЗИРОГ

Късметът е на ваша страна и всичко се подрежда с лекота. Оптимистично настроени сте за забавления и приключения. В любовта сте креативни и отворени към идеи за приятни изненади на любимия ви. На работното място всичко върви по план и постигате добри резултати. Периодът е благоприятен за договори, инвестиции, мащабни покупки и разкрасителни процедури. Здравословното ви състояние е задоволително и имате добър тонус, стига да си осигурите време за почивка.

ВОДОЛЕЙ

НТворческият ви заряд е изключително силен и ви насърчава да превърнете идеите си в реалност. Харизматични сте и привличате вниманието към себе си. В любовта споделените мигове с партньора ви ви носят радост, топлина и усещане за близост. При необвързаните разговорите са приятни и могат да преминават към флирт и непредвидени срещи. Задачите ви се подреждат лесно и без усилия на работното ви място.

РИБИ

Настъпва напрегнат период, който може да ви донесе усещане за хаос и дискомфорт. Плановете ви се объркват и е необходимо да пренаредите приоритетите си. Въпреки напрежението около вас, ви хрумват интересни идеи, които може да реализирате като бъдещи проекти. Търсите хармония и изпитвате желание да се освободите от всичко, което ви вреди и натоварва. Задачите на работното ви място протичат лесно и без стрес. Обърнете внимание на половинката си, изненадайте я с приятен жест!