"Създаден е да прецака САЩ": Тръмп каза, че скоро ще наложи 25% мита върху вноса от ЕС

Американският президент Доналд Тръмп каза, че е решил скоро да наложи 25-процентни мита върху вноса от Европейския съюз и нападна блока, заявявайки, че „е създаден, за да прецака Съединените щати“.

„Взехме решение и ще го обявим много скоро. Ще бъде 25 процента, общо казано. Ще бъде върху автомобилите и всички неща“, каза президентът на САЩ по време на заседание на кабинета в сряда.

"те не приемат нашите коли, нашите земеделски продукти и измислят всякакви причини за това. Ние приемаме всичко от тях. Имаме около 300 млрд. долара дефицит в Европейския съюз. Той е създаден, за да прецака САЩ и се справи добре с това, но сега аз съм президент", каза Доналд Тръмп.

US President Donald Trump talks about EU tariffs that he will impose in his first cabinet meeting. He says 'it will be 25 percent in most cases'.



