Телевизионният президент: Тръмп е говорил с журналисти през първите си 100 дни повече, отколкото всичките му предшественици

Според анализ на The ​​Sunday Times, президентът Доналд Тръмп е говорил с журналисти повече през първите 100 дни от втория си мандат, отколкото всеки друг президент в историята на САЩ.

Той е говорил с журналисти 129 пъти, което е средно 1,9 пъти на работен ден, значително повече от това времето, което вторият в класацията, Бил Клинтън, е прекарал с медиите през първите си 100 дни през 1993 г.

Часовете, прекарани с журналисти, на Тръмп са повече, отколкото тези през първите 100 дни на президентите Обама, Буш-младши, Буш-старши или Рейгън. Тръмп сега дори бие себе си през първия си мандат, според проучване, споделено от Марта Джойнт Кумар, почетен професор по политически науки в университета Тоусън.

Тъй като взаимодействията с пресата са били далеч по-редки преди появата на новините през 90-те години на миналия век, разумно е да се заключи, че това прави първите 100 дни на Тръмп най-ангажираният от медиите старт на президент, откакто Джордж Вашингтон е заел поста през 1789 г.

„Тръмп идва като президент, който е прекарал много време не само в размисъл за комуникациите, но и е бил силно ангажиран в тях“, казва Джойнт Кумар. „Той е централният герой в историята на Белия дом и всичко се върти около него. Количеството време, което той отделя за комуникации, е различно от това на неговите предшественици. Голяма част от деня му е посветен на комуникации и задаване на наратив.“

По време на първия му мандат тази комуникация се осъществяваше до голяма степен в Twitter, сега X, където непредсказуемите публикации на Тръмп рано сутрин тревожеха Вашингтон. Осем години по-късно Тръмп излага своите аргументи предимно по телевизията - старомодна медия, която сега се пречупва чрез социалните медии.

Изследването на Джойнт Кумар разделя президентските медийни появи на три категории. Най-голямата група, представляваща 98 от 129-те участия, са „кратки сесии с въпроси и отговори“.

Това са „неформални сесии, при които репортерите задават въпроси на президента, често непланирани, в началото или края на среща, когато президентът заминава за пътуване с хеликоптера си, например, след забележки, направени при напускане на кабинет или стая“.

40 от тях, по-голям брой от всеки друг президент, са се провели в Овалния кабинет, стаята, която американската общественост, гледаща брифингите по телевизията или на смартфоните си, веднага разпознава като седалище на президентската власт.

Например, след като обяви подписването на търговско споразумение с Обединеното кралство миналата седмица, Тръмп отговори на няколко въпроса от репортери в Овалния кабинет.

Пред Белия дом 16 от сесиите с репортери се проведоха на борда на Air Force One.

Втората категория са официалните пресконференции. Тръмп е провел по-малко от много скорошни президенти: само пет, всички от които са били съвместни пресконференции с други световни лидери.

Третата категория са интервютата. Тръмп е дал 26, значително повече от Байдън на този етап, но много по-малко от себе си през първия си мандат. 18 от тях бяха телевизионни интервюта, от които 11 бяха с републиканския канар Fox News и по едно с два консервативни канала, BlazeTV и Newsmax.

На 100-ия си ден Тръмп беше интервюиран от Тери Моран от ABC News, рядка среща с водещ мрежов канал, различен от Fox. От останалите интервюта две бяха брифинги извън протокола, едно беше по радиото, а две бяха с инфлуенсъри.

Само пет бяха за печат: две с The Atlantic, едно със The Spectator, едно с Time и едно с New York Post.

Но сесиите с въпроси и отговори, а не интервютата или пресконференциите, доминират в дневния ред. Това не е само защото са чести, но и защото са дълги - средно по 23 минути. Сесиите на Байдън включваха едва един или два въпроса. Анкетите показват, че избирателите са по-внимателни към политическите новини, отколкото бяха по време на президентството на Байдън.

Отвореността на Тръмп към пресата идва въпреки многократните му критики към медии, които смята за предубедени срещу него. Администрацията му се опита да разруши вековната система на „пул“ на Белия дом, която определя кои медии имат достъп до президента. Той иска да фаворизира „новите медии“, симпатизиращи на президента, като намали силата на медиите, които смята за враждебни.

По-рано тази година Асошиейтед прес беше изключена от пула, преди да бъде възстановена след решение на федерален съдия, който заяви, че ограничението „противоречи на Първата поправка“, която гарантира свободата на словото. Телевизионните агенции Reuters и Bloomberg, които редовно присъстват в пула от десетилетия, също бяха изключени.

Въпреки че президентите имат някои едностранни правомощия, като например изпълнителни заповеди, за да се направят трайни промени в политиката, Конгресът трябва да приеме законодателство, а общественото мнение – за чието определяне медиите помагат – играе голяма роля.

„Срещите с пресата са не само в полза на новинарските организации, но и на президента“, каза Джойнт Кумар. „Това е възможност за един президент да изложи своята позиция, да обясни на обществеността политиката си. Мисля, че когато президентите не се срещат с пресата, това работи срещу тях, защото в американската система има много неща, които президентът не може да прави постоянно сам.“

Ако разгледаме първите 30 месеца на президентите, а не само първите 100 дни, първият мандат на Тръмп се откроява с медийните взаимодействия, според анализ, проведен преди президентството на Байдън, въпреки че контактът не винаги е бил поддържан - първата администрация на Тръмп веднъж е прекарала 300 дни без официален брифинг за пресата, проведен от прессекретаря на Белия дом.

Тръмп през втория си мандат изглежда е още по-отворен към медиите, отколкото преди осем години. Има три основни причини за това.

Първо - конвенционалните медийни изяви заместват публикациите в Twitter от 2017 г.

Второ - ранните дни на първото президентство на Тръмп бяха водени от хаос, като ключов персонал често се назначаваше и уволняваше, което изсмукваше вниманието и кислорода от комуникациите.

Трето - Тръмп има по-ясна представа какво иска да направи и как да го направи, отколкото когато за първи път стана президент през 2017 г.

Това може да бъде благословия и проклятие, обяснява Джойнт Кумар, като Тръмп наскоро доминираше в ефира, опитвайки се да продаде тарифна политика, към която обществеността изглежда е скептична. Фондовият пазар падна, както и популярността на Тръмп, която достигна своя връх след победата му през ноември.

Джойнт Кумар отбелязва, че само защото едно президентство започва с бурна медийна активност, не означава, че нещата ще завършат така.

Джо Байдън беше един от по-активните скорошни президенти през първите си 100 дни, с 87 медийни изяви, включително 10 интервюта. Но три години по-късно, точно преди да се откаже от надпреварата за президентските избори през същата година, The New York Times публикува изявление, в което се казва, че президентът „активно и ефективно е избягвал въпроси от независими журналисти по време на мандата си“, наричайки ситуацията „тревожна“.

Той не е единственият президент, който се оттегля от вниманието на пресата с течение на времето.

„Клинтън обичаше да говори с пресата през първия си мандат“, казва Джойнт Кумар. „Но щом стигнете до втория мандат и скандала с Моника Люински, след това стана много по-малко вероятно той да се среща с пресата, защото му задаваха въпроси, на които не искаше да отговаря.“