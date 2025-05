Титлата в Серия А се решава без треньори

Титлата в Серия А ще се решава без треньори! Това ще се случи в петък, когато предстои драматичен финал на сезона в Италия. Футболната федерация на Апенините насрочи решаващите сблъсъци Наполи – Каляри и Комо – Интер за петък от 21.45 часа, след като разликата между първия и втория остана 1 точка след турболентната неделя вечер. Тогава лидерът Наполи записа второ поредно равенство при 0:0 като гост на Парма, а в Милано финалистът в Шампионската лига се провали срещу Лацио за 2:2. Кошмарите от 2002 година изплуваха отново на „Джузепе Меаца“. Преди 23 години отново римските „орли“ лишиха Интер от титла и накараха големият Роналдо да плаче като малко дете, докато Ювентус ликуваше след успех над Удинезе. По ирония на съдбата по същото време „Старата госпожа“ играеше именно срещу същия съперник, но борбата на гранда от Торино е за място в топ 4.

Napoli head into the final Serie A match day with a one-point lead over Inter. But the penultimate day was wild 😱



HT—Inter 1-0 Lazio and Parma 0-0 Napoli

72’—Lazio equalize

80’—Inter take 2-1 lead

88’—Inzaghi sent off

90’—Penalty to Lazio who equalize again

90+1’—Conte sent off… pic.twitter.com/rbqpjoSpyR