Това е много интересна стратегия: Какво си казаха Тръмп и Зеленски по време на срещата във Ватикана?

Експерт по четене по устните разкри какво са си казали Володимир Зеленски и Доналд Тръмп на историческата среща във Ватикана. Това беше първият им разговор след сблъсъка им в Овалния кабинет.

Лидерите на САЩ и Украйна разговаряха около 15 минути в базиликата „Свети Петър“ във Ватикана, на среща, която Зеленски определи като имаща потенциал да бъде „историческа“.

Белият дом също приветства срещата като „много продуктивна“, докато световните лидери се надпреварват да намерят начин да сложат край на войната в Украйна, която бушува повече от три години.

Кадри от срещата показват Тръмп, в син костюм, и Зеленски, в черна блуза и панталон, в оживен разговор, докато седят един срещу друг - и двамата силно наведени напред на ръба на столовете си.

По-късно към двамата световни лидери се присъединиха сър Киър Стармър и Еманюел Макрон, които топло прегърнаха Зеленски и поставиха ръка на рамото на украинския президент.

Според четец по устни, по време на набързо организираната двустранна среща в кулоарите на погребението на папа Франциск, Тръмп е предложил „успокоение“ на Зеленски.

Въпреки че има само кратък клип от срещата, криминалистът Никола Хиклинг разкри, че Зеленски е казал на Тръмп: „Бих искал да направиш това, но не по този начин.“

След това се твърди, че Тръмп е отговорил: „Това е много интересна стратегия, имащ моето уверение.“

Анализирайки важната среща, Хиклинг също така предполага, че е имало "студен" разговор между Тръмп и Макрон, когато френският президент е пристигнал, докато са били поставяни двата стола за президентите на САЩ и Украйна.

На кадрите се вижда как Макрон топло се хваща за ръце със Зеленски, преди Тръмп да придърпа френския президент към себе си. Според Хиклинг, Тръмп казал на Макрон: „Забави темпото, нека донеса...“, преди камерата да се обърне в друга посока. След това Тръмп предупредил френския президент: „Не си прав тук, имам нужда да ми направиш услуга, не трябва да си тук.“

Хиклинг посочва как Зеленски е кимнал в съгласие, когато Тръмп казва това на Макрон, който „неловко“ се обърнал.

Снимка от срещата беше публикувана от украинския външен министър Андрий Сибиха, който написа в X: „Няма думи, с които да опиша значението на тази историческа среща. Двама лидери работят за мир в базиликата „Свети Петър“.

Зеленски също така заяви, че срещата, която се е състояла малко преди началото на погребението на папата, има „потенциал да стане историческа“. Той написа в Telegram: „Добра среща. Обсъдихме много неща насаме. Надяваме се на резултати по всичко, което обхванахме. Защита на живота на нашите хора. Пълно и безусловно прекратяване на огъня. Надежден и траен мир, който ще предотврати избухването на друга война. Много символична среща, която има потенциал да стане историческа, ако постигнем съвместни резултати. Благодаря ви.“

