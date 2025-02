Тръмп: Заслужавам Нобеловата награда за мир, но никога няма да ми я дадат

Доналд Тръмп по време на срещата си с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом беше попитан от журналисти дали заслужава да спечели Нобеловата награда за мир за мирните си усилия в Близкия изток. Президентът на САЩ беше типично смирен в отговора си. Никога няма да ми дадат Нобеловата награда за мир", каза той.

„Това е срамота. Заслужавам го, но никога няма да ми го дадат”, каза Тръмп.

WATCH | Trump: "They will never give me a Nobel Peace Prize. I deserve it, but they will never give it" pic.twitter.com/RqpS8GhBRg