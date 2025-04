Тръмп за удара в Суми: Казаха ми, че руснаците са направили грешка (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече смъртоносната атака на Русия срещу Суми на Цветница "ужасна", но заяви, че Москва е направила "грешка", без да уточни от кого е бил информиран по този въпрос.

„Мисля, че беше ужасно и ми казаха, че са направили грешка, но мисля, че това е нещо ужасно. Мисля, че цялата война е нещо ужасно... започването на тази война е злоупотреба с власт“, ​​каза Тръмп. Докато се връщаше към Вашингтон на борда на Air Force One, той беше помолен да коментира вчерашната атака с руски балистични ракети срещу град Суми в Североизточна Украйна, която доведе до смъртта на най-малко 34 цивилни и раняването на над 117.

„Това е войната на (бившия президент на САЩ Джо) Байдън. Това не е моята война; аз съм тук за много кратък период от време. Това е война, която беше при Байдън. Той му даде милиарди и милиарди долари“, каза Тръмп, добавяйки, че Байдън никога не е трябвало да „позволява“ войната да започне.

„Тази война е срам. Милиони хора са мъртви, които би трябвало да са живи. Градовете се унищожават в цяла Украйна. Цялата култура е изчезнала. Със сигурност е много сериозно наранено“, каза Тръмп. „Знаете, че параклисите, църквите, спиралите, всички неща, които имаха в Украйна, бяха сред най-красивите навсякъде по света. Повечето от тях бяха съборени и взривени на милиони парчета.“

Тръмп повтори твърдението си, че пълномащабната война на Русия срещу Украйна е нямало да се случи под негово ръководство.

„Милиони хора щяха да са живи, ако не беше фактът, че изборите (в САЩ през 2020 г.) бяха фалшифицирани, защото тази война никога нямаше да започне и Путин никога не би започнал тази война“, каза Тръмп. "Това е войната на Байдън, аз съм тук от скоро и само се опитвам да я спра, за да можем да спасим много животи. Това са украински и руски животи, но всичко, което искам да направя, е да го спра“, каза Тръмп.

На журналистически въпрос за изясняване на твърдението, че руската армия е допуснала грешка, Тръмп каза: "Направили са грешка, вярвам че... вижте, трябва да попитате тях".

