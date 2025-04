Тръмп и Зеленски ще проведат среща във Ватикана

От канцеларията на президента на Украйна Володимир Зеленски потвърдиха, че днес в кулоарите на траурната церемония за папа Франциск той ще проведе среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, който също присъства на събитието, предаде БТА.

По-рано днес двамата лидери пристигнаха поотделно със съпругите си на площад “Свети Петър“ пред едноименна базилика във Ватикана, където сега се състои траурната церемония.

В миналото Тръмп и папата имаха противоречия по някои въпроси, като имиграцията, климата и други проблеми. Вчера пред репортери, придружаващи го в самолета на път за Рим, Тръмп обаче заяви, че ще присъства на погребението в знак на уважение към папата.

Снощи Зеленски допусна, че може и да не присъства днес на погребалната церемония заради важни срещи с военни в Украйна, но в крайна сметка успя да дойде.

Applause breaks out at the Vatican as Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy arrives for the funeral of Pope Francis.



