Тръмп каза, че е готов да приеме луксозен Боинг като подарък от Катар

Президентът Доналд Тръмп е готов да приеме луксозен самолет „Боинг 747-8“ като подарък от Катар по време на пътуването си в Близкия изток през тази седмица, а американски служители твърдят, че той може да бъде преустроен в президентски самолет, предаде АП.

✈️ Trump’s new Air Force One jet filled to the brim with LUXURY



The Trump administration is preparing to take delivery of a luxury-laden Boeing 747 from Qatar in what US media say maybe “the most valuable gift” ever given to the US by a foreign government.



The $400M jumbo… pic.twitter.com/qIImjdYRED