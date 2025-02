Тръмп към Зеленски: Вие изобщо не се държите благодарно

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски влязоха в открит сблъсък в Белия дом по време на среща, на която трябва да подпишат споразумение за споделяне на минералните богатства на Украйна и да обсъдят мирно споразумение с Русия.

„Вие изобщо не се държите благодарно. Това не е хубаво“, заяви американският президент.

„Ще бъде много трудно да правим бизнес по този начин“, добави той, цитиран от АФП.

"Your country is in big trouble. You're not winning ... You have a damn good chance of coming out okay because of us." #Trump #zelensky pic.twitter.com/Iawj2ppgqf