Тръмп към Рюте: САЩ се нуждаят от Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че контролът на САЩ над Гренландия е необходим за укрепване на международната сигурност, като по този начин ескалира кампанията си за анексиране на стратегическия арктически остров, съобщава Reuters.

„Знаеш ли, Марк, това ни е необходимо за международната сигурност, не само за сигурността - международна - много от любимите ни играчи кръстосват крайбрежието и трябва да сме внимателни“, каза Тръмп на Рюте.

President Donald Trump tells NATO Secretary-General Mark Rutte US needs control of Greenland for 'international security,' amid opposition from the Arctic island's leaders and public over America's annexation efforts