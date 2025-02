Тръмп получи писмо от краля, ставайки първият държавен глава, получил втора покана за държавна визита във Великобритания

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поздрави приятелски Кийр Стармър, когато премиерът на Обединеното кралство пристигна в Белия дом в черен Escalade преди минути. Двамата се усмихнаха, размениха си ръкостискания и се потупаха по гърба, преди да се обърнат към репортерите.

Един репортер попита Тръмп дали може да постигне мирно споразумение в Украйна, а в отговор президентът на САЩ заяви, вдигайки палец нагоре: „Да, можем, ще го направим“, отговори Тръмп, вдигайки палец нагоре.

Стармър не отговори на въпрос дали ще получи „бекстоп“, което означава гаранции за сигурност от САЩ за европейските мироопазващи сили в Украйна в случай на прекратяване на огъня.

След това двамата се отправиха към Овалния кабинет, където Тръмп каза, че е "голяма чест" да посрещне Стармър в Белия дом.

"Това е специално място и той е специален човек", допълни той, като обяви, че готви посещение в Обединеното кралство.

Двамата ще обсъдят търговията, Русия и други въпроси. Ще има обяд, работна сесия и след това пресконференция.

След като обяви, че ще посети Обединеното кралство, Тръмп заяви, че очаква да се „разбира“със Стармър по всички теми, които обсъждат

"Обединеното кралство е прекрасна страна, която познавам много добре. Посещавал съм я много пъти и отново ще отида. Очакваме да се видим в близко бъдеще", заяви Тръмп. "Днес ще обсъдим много неща. Ще обсъждаме Русия, Украйна, ще обсъждаме търговията и много други въпроси и мисля, че можем да кажем, че ще се разбираме по всеки един от тях."

Тръмп посочи, че със Стармър са се срещали два пъти преди това и имат "страхотни" отношения.

"Разбираме се много добре, както бихте казали", допълни американският президент.

От своя страна Кийр Стармър връчи на Доналд Тръмп писмо от краля, съобщава BBC. Това е покана за държавно посещение.

Тръмп вече е предприемал едно държавно посещение в Обединеното кралство и няма прецедент държавен глава да бъде поканен втори път. Но първото му пътуване се случи, когато покойната кралица беше на трона.

