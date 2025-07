Пътнически самолет едва не се сблъска с бомбардировач B-52

В САЩ пътнически самолет почти се сблъска със стратегически бомбардировач B-52, а пилотът успа да спаси 76 души с маневра в последния момент, съобщава Bild.

На 18 юли полет 3788 на SkyWest лети от Минеаполис, Минесота, за Майнот, Северна Дакота, със 76 пътници на борда. Полетът е трябвало да продължи само 90 минути. Но по време на захода за кацане пилотите внезапно забелязали, че към тях се приближава голям военен самолет - стратегически B-52 Stratofortress, който излетял от близка авиобаза. Екипажът незабавно извършил аварийна маневра, за да избегне сблъсък.

В социалните мрежи беше разпространен аудиозапис на последвалото обръщение на пилота към пътниците:

„Пътниците, седнали отдясно, може би са забелязали самолет, летящ право към нас... Съдейки по скоростта му, той очевидно беше по-бърз от нас. Реших, че най-безопасното нещо е да се завъртя и да го заобиколя отзад. Извинявам се за толкова рязката маневра - и мен ме изненада, това изобщо не е нормално. Не разбирам защо не бяхме предупредени, защото авиобазата има радар... Извинявам се и благодаря за разбирането!“

