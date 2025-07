Мълния уби инструктор на стрелбище за лъкове, 14 души са ранени

Един човек е загинал, а 14 други са били ранени, включително осем деца, след като са били ударени от мълния в сряда в Ню Джърси, съобщиха представители на властите.

Мълнията е паднала на земята в близост до група на стрелбището за лъкове Black Knight Bowbenders - известно място, на което редовно се провеждат мероприятия, съобщи кметът на градчето Джаксън Майкъл Рейна пред нюйоркската телевизия ABC WABC.

От полицейското управление на градчето Джаксън съобщиха, че малко след 19:00 ч. са получили обаждане, в което се съобщава за множество хора, поразени от мълния. На един мъж е оказана реанимационна помощ, а на множество други пострадали е оказана медицинска помощ.

По данни на полицейското управление на градчето Джаксън 61-годишният Робърт Монтгомъри, който е идентифициран от кмета като инструктор, е починал от нараняванията си, предаде БТВ.

Един човек е изпаднал в безсъзнание, но по-късно е дошъл в съзнание, съобщават от полицията. Нараняванията на останалите варират от изгаряния до неразположения.

Всички са били транспортирани до близките болници, включително Медицинския център на университета Джърси Шор. Един човек с по-сериозни наранявания е бил отведен в Центъра за изгаряния в Ливингстън.

UPDATE: A lightning strike at Black Knight Bowbenders archery range in Jackson Township, NJ, on July 16, 2025, at around 7:15 PM EDT, killed a 61-year-old man and injured 13 others, including eight children aged 7–17, per Jackson Township Police.



