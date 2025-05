Тръмп прие президента на Южна Африка в Белия дом и го обвини за геноцид срещу белите фермери

Президентът на САЩ Доналд Тръмп влезе в спор с колегата си от Южна Африка Сирил Рамафоса в Белия дом в сряда, съобщават световните агенции.

След приятелски първоначален разговор, в който Тръмп похвали южноафриканските голфъри, а Рамафоса каза, че иска да говори за критични минерали и търговия, Тръмп заяви, че белите африканерски южноафрикански фермери биват избивани и прогонвани от земята си. Африканерите са потомци предимно на холандски заселници, пристигнали за първи път в Южна Африка през 1652 г.

Тръмп също остро критикува южноафриканския президент заради закона за отчуждаване на земя в страната, който позволява отнемане на земя от бели граждани.

Той показа на Рамафоса видеоклипове на политици от страната, призоваващи за геноцид на белите. След това показа новинарски статии за насилствени нападения срещу бели африканерски фермери. Тръмп каза, че видеото показва и гробовете на хиляди бели фермери. Рамафоса заяви, че не е виждал това преди и че би искал да разбере какво е местоположението.

„Белите южноафриканци бягат заради насилието и расистките закони“, заяви Тръмп. „Вие позволявате да вземат земята. Никой не може да вземе земята. И когато вземат земята, убиват белия фермер. И когато убият белия фермер, нищо не им се случва. Абсолютно нищо“, обърна се той към госта си.

Членове на южноафриканската делегация заявиха, че ораторите са били част от крайни политически групи и опозиционни партии.

„В нашата страна има престъпност. Хората, които загиват, за съжаление, в резултат на престъпна дейност, не са само бели хора, повечето от тях са чернокожи“, посочи Рамафоса.

Южноафриканският лидер заяви, че ще е нужно Тръмп „да се вслуша в гласовете на южноафриканците“, за да промени мнението си.

„Бих казал, че ако имаше геноцид сред африканерските фермери, мога да се обзаложа, че тези трима господа нямаше да са тук, включително моят министър на земеделието“, каза Рамафоса. „Той нямаше да е с мен. Така че, президентът Тръмп ще трябва да изслуша техните истории, да разбере тяхната гледна точка.“

Клипът, койо Тръмп пусна на Рамапоса беше публикуван от Белия дом в "Х":

🚨 JUST SHOWN IN THE OVAL OFFICE: Proof of Persecution in South Africa. pic.twitter.com/rER1l8sqAU