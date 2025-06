Президентът на САЩ Доналд Тръмп си тръгна от срещата на върха на Г-7 в Канада, предаде Франс прес.

Тръмп отпътува един ден преди края на форума, за да се посвети на конфликта между Израел и Иран, както обясниха от Белия дом. Той обаче все пак подписа преди това съвместната декларация на лидерите от Г-7 с призив за деескалация на насилието. Изявлението подкрепя правото на Израел на самозащита и се обявява против сдобиването на Иран с ядрено оръжие.

В проектоизявлението, видяно от Ройтерс, се поема също така и ангажимент за запазване на пазарната стабилност, включително на енергийните пазари, и се казва, че Иран никога не трябва да има ядрено оръжие, както и че Израел има право да се защитава.

Канадски и европейски дипломатически представители заявиха, че участниците продължават обсъждането на конфликта в Близкия изток на срещата, която приключва днес.

След като отпътува обаче Тръмп увери, че не си е тръгнал от срещата на върха на Г-7 в Канада преди нейния край заради конфликта между Израел и Иран, и разкритикува остро френския си колега Еманюел Макрон, че е представил нещата по този начин.

"Президентът Еманюел Макрон, от Франция, за да си направи реклама, каза погрешно, че аз съм си тръгнал от срещата на върха на Г-7 в Канада, за да се върна във Вашингтон, с цел да работя за "прекратяване на огъня" между Израел и Иран. Това не е вярно! Той няма представа защо сега съм на път за Вашингтон, но (заминаването ми) със сигурност няма нищо общо с прекратяване на огъня. (Причината) е много по-важна. Съзнателно или не, Еманюел никога не разбира", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Доналд Тръмп вчера избегна персоналните атаки срещу съюзниците на срещата на Г-7 в Канада, както е правил на много от досегашните международни форуми, но забележките му по време на откриването ѝ не успяха да замаскират дълбокото разделение между неговото виждане за света и това на останалите държавни лидери, събрали се в канадските Скалисти планини, пише тази сутрин в. "Вашингтон пост".

През 2014 г. бившите лидери направиха "голяма грешка" като "изритаха" руския президент Владимир Путин от тогавашната Група на осемте (Г-8), заяви Тръмп. Войната в Украйна никога нямаше да започне, ако Русия не беше изключена за неопределено време, след инвазията и анексирането на Кримския полуостров, добави той.

Тръмп обвини за решението предшественика си Барак Обама и бившия премиер на Канада Джъстин Трюдо, независимо от това, че Трюдо дойде на власт едва през следващата година, отбелязва изданието. Американският президент подчерта, че не е сигурен дали на Путин ще бъде позволено да се върне във формата, "защото оттогава изтече твърде много вода".

This fucking idiot stood at the G7 summit, surrounded by world leaders trying to maintain some shred of unity amid war, economic instability, and geopolitical chaos, and somehow managed to blame Justin Trudeau for Russia getting kicked out of the G8 in 2014.



That’s not just… pic.twitter.com/6ohCzdRPk0