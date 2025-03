Ужасяващ трус в Мианмар: Небостъргач затрупа 43-ма работници след земетресение от 7,7 по Рихтер (ВИДЕО)

Силно земетресение с магнитуд 7,7 удари Мианмар в петък, като също толкова силни трусове разтърсиха съседната държава от Югоизточна Азия Тайланд.

Земетресението е станало на дълбочина 10 километра, на около 17,2 километра от град Мандалай в Мианмар, който има население от 1,2 милиона души, според Геоложката служба на САЩ (USGS).

🌍 Update: The #MyanmarEarthquake sent shockwaves across the region, with severe tremors in #Bangkok. A rooftop pool in #Thailand was seen overflowing due to the intense shaking. Authorities assessing damage—stay tuned for updates. #Earthquake pic.twitter.com/rMAHXB34Zi — TSW NEWS (@TSW_News_) March 28, 2025

Няма незабавни съобщения за жертви от Мианмар за щетите след земетресението, но силният трус принуди стотици хора в тайландската столица Банкок да избягат в паника от сградите. Земетресението е било достатъчно силно, за да изхвърчи вода от басейните в небостъргачите.

12 минути след първия трус е последвал втори, като силата му отново е била голяма - 6,4 по Рихтер.

Felt the ground shaking here in Bangkok. Looked up and saw the water spilling out of this building's infinity pool. #Bangkok #earthquake pic.twitter.com/JjzQCVsxHF — Triya (@TriyaAC) March 28, 2025

Срутил се е 30-етажен небостъргач в Банкок, който тепърва се е строял. По първоначални данни под него са затрупани 43 работници.

BREAKING: Skyscraper under construction collapses in Bangkok, Thailand, following magnitude 7.7 earthquake in Myanmar. pic.twitter.com/EdAaXr0J1f — UA News (@UrgentAlertNews) March 28, 2025

Жител на най-големия град на Мианмар Янгон, който не пожела да бъде назован, каза пред CNN:

„Усетихме труса за около една минута и след това избягахме от сградата. Видяхме и други хора да бягат от сградите. Беше много внезапно и много силно."

Мост, свързващ регионите Ава и Сагаинг в Мианмар, също се е срутил според кадри, разпространени онлайн. Те показват части от моста Old Sagaing след падане в река Иравади, която тече от север към юг на страната.

Множество снимки показват напукани улици и увредени сгради.