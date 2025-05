Украйна е унищожила руски хеликоптер „Алигатор“ за 16 милиона долара при удар с дрон (ВИДЕО)

Руски боен хеликоптер е бил свален от украински дрон, съобщава Newsweek, позовавайки се на съобщения от киевските военни.

Украинските сили за специални операции заявиха, че са успешно насочили удара към руския хеликоптер Ка-52 "Алигатор", чиято стойност се оценява на 16 милиона долара, над украинска територия, публикувайки видеозапис на удара.

„Нюзуик“ не успя да потвърди записа и се свърза с руското Министерство на отбраната за коментар.

❗️A Ukrainian FPV drone hit a Russian Ka-52 Alligator helicopter.



The helicopter is worth about $16 million.



Glory! pic.twitter.com/VrsXPdF59c