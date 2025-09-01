Труд
Урсула ни е служител, не шеф (ВИДЕО)
Автор:
Виктор Блъсков
Мнения
17:16
01.09.2025
10:00
01.09.2025
Над 70 на сто от българите искат магистрали, тунели и язовири
08:43
01.09.2025
13-годишна не може да прелъсти учител без сигнали от негова страна
10:00
30.08.2025
Цените на морето падат до 40 на сто
22:00
29.08.2025
Как една ракета промени бойната авиация на човечеството
18:12
29.08.2025
Наиб Букеле - диктаторът, който спаси държавата си (ВИДЕО)
11:18
29.08.2025
В днешно време човек може да чуе повече мъдрости от футболист, отколкото от политолог
10:00
29.08.2025
Цени на 101 стоки публикуват търговските вериги всеки ден
10:00
28.08.2025
Ядем по 1000 тона сирене с палмово масло на месец
Най-четени
Мнения
Урсула ни е служител, не шеф (ВИДЕО)
17:16
01.09.2025
730
Виктор Блъсков
Над 70 на сто от българите искат магистрали, тунели и язовири
10:00
01.09.2025
1 623
Труд news
Доктрината „Тръмп“ - край на уличната анархия
09:00
01.09.2025
1 344
Доц. д-р Борислав Цеков, Консервативен форум
13-годишна не може да прелъсти учител без сигнали от негова страна
08:43
01.09.2025
2 731
Ружа Райчева
Цените на морето падат до 40 на сто
10:00
30.08.2025
6 548
Труд news
Bella ciao и сезонът на протестите
09:30
30.08.2025
2 037
Иван Стамболов-Сула