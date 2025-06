Учени откриха нов вид динозавър

Новооткрит средно голям динозавър от Монголия хвърля нова светлина върху еволюционния произход на страховития тиранозавър рекс, съобщава Reuters. Видът, наречен Khankhuuluu mongoliensis - което на монголски означава „Принцът на дракона“ - е идентифициран като ключов предшественик на тиранозавърската линия, предлагайки нова информация за това как се е появил един от най-емблематичните хищници на Земята.

Според агенцията, Khankhuuluu mongoliensis, живял преди около 86 млн. години през периода креда, предхожда T. rex с около 20 млн. години. С дължина около 4 метра и тегло около 1 600 фунта (750 килограма) двукракият хищник е бил значително по-малък и по-леко сложен от гигантския Т. rex, който е достигал дължина над 40 фута (12,3 метра).

За разлика от масивния си наследник, Khankhuuluu изглежда е бил бърз и ловък, който вероятно е ловувал по-малки същества като птицеподобни динозаври, включително овирапторозаври и орнитомимозаври. В дългата му муцуна са се намирали остри, подобни на ножове за пържоли зъби, предназначени за рязане, а не за смазване на плячката.

Newly identified T. rex ancestor is "missing link" between apex predators



