Учени предупреждават: 300-метрово „мега цунами“ може да заличи голяма част от Америка през следващите 50 години

Учените предупреждават, че „мега цунами“ с височина 300 метра може потенциално да заличи голяма част от Америка от картата – ако достатъчно силно земетресение удари специфична активна разломна линия през следващите 50 години.

Аляска, Хавай и части от западното крайбрежие на континенталната част на Америка са изложени на риск, ако земетресение удари по зоната на субдукция Каскадия, разлом, простиращ се от Северния остров Ванкувър до Кейп Мендосино, Калифорния.

Неотдавнашно проучване на геолози от Технологичния университет на Вирджиния, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, изчислява, че има 15% вероятност земетресение с магнитуд 8,0 да удари региона през следващите 50 години.

Това земетресение, което потенциално би разрушило градове като Сиатъл и Портланд, Орегон, би могло също така да потопи крайбрежна земя с до 2 метра, според откритията. В този случай вълните на мегацунамито биха могли да достигнат до 300 метра, излагайки милиони американци на нов риск.

Докато височината на обикновените вълни цунами са с височина няколко фута, мега-цунамитата се характеризират с изключителна височина, като вълните често се простират на стотици фута във въздуха.

За разлика от постепенните събития, обусловени от климата, това потенциално земетресение „би се случило в рамките на минути, без да оставя време за адаптация или реакция“, предупреждават учените.

„Разширяването на крайбрежната заливна низина след земетресение в зоната на субдукция в Каскадия не е било количествено определено преди това и въздействието върху земеползването може значително да увеличи срока за възстановяване“, каза Тина Дура, водещ автор на изследването и доцент в катедрата по геонауки на Virginia Tech.

Новото изследване установи, че най-тежките последици биха били в южен Вашингтон, северен Орегон и северна Калифорния.

Аляска и Хавай, макар и по-далеч от линията на разлома, са уязвими поради своите сеизмични и вулканични профили.

Също така не е имало земетресение с голям магнитуд по зоната на субдукция Каскадия от 1700 г. насам.