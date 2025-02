Палестинската групировка Хамас освободи още трима израелски заложници. От израелски затвори ще бъдат пуснати 369 палестински затворници. Това е шестата размяна между двете страни.

Международният комитет на Червения кръст е предал тримата заложници на израелските сили в ивицата Газа. Специалните части ги ексортират към израелска територия, се казва в изявление на армията.

Преди това бойците, които ги държаха в плен, ги показаха на сцена и ги накараха да кажат няколко думи пред събралото се множество след близо 500 дни в плен, предаде БТА.

Освободените са: 46-годишният Яир Хорн, с двойно гражданство - израелско и аржентинско, 36-годишният Саги Декел Хен, който е с израелско и американско гражданство, и 29-годишният Александър (Саша) Труфанов има израелско и руско гражданство. Всички те са били отвлечени по време на нападението от 7 октомври 2023 г., което разпали войната, припомня Асошиейтед прес.

The first images of Alexandre Troufanov, Sagui Dekel-Chen and Iair Horn broadcast during the handover pic.twitter.com/h75pDxq0mr