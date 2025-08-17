Хванаха перничанка с 3,31 промила на алкохол зад волана, оказа се рецидивистка

Районна прокуратура – Перник привлече в качеството на обвиняема жена за шофиране с 3,31 промила на алкохол в кръвта.

На 15 август в гр. Перник 52-годишната А.А. управлявала лек автомобил, марка „Ауди“, по ул. „Димитър Благоев“. При проверка на място с дрегер е установено наличие на алкохол в издишания от водача въздух. Жената едала кръвна проба за изследване. Извършено е експертно изследване констатира 3,31 промила алкохол в кръвта на обвиняемата.

Днес, 17 август, след депозиране на заключението по назначената и изготвена съдебна химическа експертиза, А. А. беше привлечена като обвиняема за извършено от нея престъпление по транспорта по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 НК, съобщиха от прокуратурата. Събрани са доказателства, че е извършила престъплението, след като е осъждана с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК със съдебен акт на Софийския районен съд.

По предходното осъждане й е било наложено наказание лишаване от свобода за срок от 7 месеца, чието изпълнение е отложено по реда на чл. 66, ал. 1 НК с изпитателен срок от 3 години. Със същия съдебен акт й е наложено и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 месеца.

Обвиняемата А.А. е задържана за срок до 72 часа с постановление на дежурния прокурор от Районна прокуратура - Перник, като предстои внасяне в Районен съд - Перник на искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража.