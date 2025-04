Хеликоптер се разби в река в Ню Йорк (ВИДЕО)

Туристически хеликоптер падна в река Хъдсън в Ню Йорк и уби шестимата души на борда, включително испанско семейство с три деца и пилота, съобщи кметът Ерик Адамс, цитиран от Reuters.

Според вестник „Ню Йорк Таймс“, който се позовава на анонимни източници от правоприлагащите органи, сред загиналите е и Агустин Ескобар, ръководител на германската технологична компания Siemens.

Полицията на Ню Йорк препрати исканията за потвърждение, че Ескобар е бил на борда на хеликоптера, към бреговата охрана на САЩ. Бреговата охрана заяви, че все още не разполага с имената на жертвите.

Moment when a tourist helicopter crashed into New York City's Hudson River on Thursday, killing all six aboard, including three children.



Videos of the crash showed what appeared to be a large object plunging into the river, followed seconds later by what appeared to be a…