Newsweek: САЩ изпращат бомбардировачи В-1В и изтребители F-35 до бреговете на Северна Корея (ВИДЕО)

Доналд Тръмп отправи ново рязко предупреждение към режима в Пхенян, като разположи два бомбардировача B-1B Lancer над Южна Корея, пише Newsweek.

Военното учение, проведено във вторник, беше ясна демонстрация на сила в контекста на все по-честите ядрени заплахи от Северна Корея.

Двата свръхзвукови бомбардировача бяха придружени от американски изтребители F-16 и южнокорейски стелт самолет F-35A в комбинирано учение, насочено към тестване и усъвършенстване на настъпателни и отбранителни въздушни тактики.

