Холанд си купи мощна "играчка" (СНИМКА)

Ерлинг Халанд, един от най-добрите футболисти в света и един от най-високо платените, който като играч на Манчестър Сити получава около 30 милиона евро заплата, без да се броят различните бонуси и персонални договори с известни марки, които норвежецът рекламира, си купи нов автомобил на стойност 4,7 милиона евро.

Става дума за модела Bugatti Tourbillon, който разполага с 1800 к.с. Той може да развие скорост от 445 км/ч, а в света има само 250 такива модела.

