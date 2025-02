Хората в стаята са шокирани: Как европейските лидери реагираха на речта на Ванс в Мюнхен

Украинският депутат Олексий Хончаренко, който в момента присъства на Мюнхенската конференция по сигурността, разкри, че единственото, което може да се каже за речта на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, е, че тя е била "пълно унижение на всички европейски лидери".

„Хората в стаята са шокирани“, написа той в публикация на X.

В друго пост той добавя: „През по-голямата част от речта на Ванс европейските лидери и бюрократи се споглеждаха и почти нямаше аплодисменти.“

