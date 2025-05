ЦРУ с нов опит да вербува китайски служители за вътрешна инфромация (ВИДЕО)

ЦРУ публикува два нови видеоклипа, целящи да привлекат китайски служители да шпионират за Съединените щати, използвайки разочарованието от огромната китайска бюрокрация и страха от безмилостната антикорупционна чистка на лидера Си Дзинпин.

Клиповете, заснети на мандарин с китайски субтитри, са най-новото усилие на американската шпионска агенция да засили събирането на разузнавателна информация за Китай, който се разглежда от последователните администрации като основен стратегически съперник и военна заплаха за Америка.

Китайската разузнавателна агенция също така стартира много публична кампания в социалните медии през последните две години, предупреждавайки гражданите си да не шпионират за чужди държави и да следят внимателно за опити за шпионаж.

Джон Ратклиф, директорът на ЦРУ, обеща да направи заплахата, представлявана от Китай, основен приоритет и обеща да разшири фокуса на агенцията върху Пекин.

Миналия октомври ЦРУ публикува текстово видео с подробни инструкции на китайски как гражданите да се свържат сигурно с агенцията онлайн. Това беше част от по-широка кампания за набиране на нови информатори в Китай, Иран и Северна Корея.

Последните видеоклипове, публикувани в социалните медийни акаунти на ЦРУ, са много по-елегантни от миналогодишната продукция. Всеки от тях е с продължителност над 2 минути и е в стил мини-филми, допълнени със сюжетни линии, разказ и напрегната фонова музика.

Едно видео има за цел да се хареса на висши служители на Комунистическата партия, които живеят в постоянен страх да не бъдат застигнати от привидно безкрайните репресии на Си Цзинпин срещу корупцията и нелоялността. Кампанията е наказала милиони високопоставени служители и нископоставени кадри, разтърсвайки правителствени агенции, военни и държавни компании.

„Докато се издигам в партията, гледам как тези над мен биват изхвърляни като износени обувки, един след друг. Но сега осъзнавам, че съдбата ми е също толкова несигурна, колкото и тяхната“, казва разказвачът, докато китайски служител и съпругата му влизат на пищна вечеря, следени от китайски правителствени агенти.

The CIA releases a video, trying to entice Party officials in China to defect.



But they can't even find a person fluent in mandarin Chinese to narrate it.



This is just so sad, I didn't know our destruction of Chinese CIA assets was this complete.pic.twitter.com/FvheFr2Wh9