САЩ направиха впечатляващ тест на междуконтинентална балистична ракета (ВИДЕО)

В сряда сутринта американските военновъздушни сили изстреляха междуконтинентална балистична ракета (МБР) с ядрена боезарядка, способна да достави ядрена бойна глава до всяка точка на Земята - като част от редовно изпитание на ракетите на Страшния съд на страната.

Ракетата Minuteman III не е била въоръжена, когато е била изстреляна от космическата база Ванденберг в Калифорния, съобщиха военните.

Ракетата е излетяла с 15 000 мили в час от тестов полигон на Маршаловите острови, на 4200 мили разстояние, съобщиха официални лица.

US Launches Nuclear-Capable Minuteman III In Doomsday Missile Test

The US military clarified that the Minuteman III missile launch test was routine and "not a response to current world events". pic.twitter.com/aFjYnSEu9g