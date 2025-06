Тръмп не се трогна от актьорите от Центъра „Кенеди“, които бойкотираха посещението му на пиесата „Клетниците“ (ВИДЕО)

Елегантно облеченият президент на САЩ Доналд Тръмп се появи на червения килим в Центъра „Кенеди“ ръка за ръка с първата дама Мелания в сряда вечерта, за да гледа „Клетниците“. Той със сигурност не беше смутен от съобщенията, че някои членове на актьорския състав на любимия му мюзикъл планират да бойкотират премиерата заради неговото присъствие.

„Не ме интересува. Всичко, което правя, е да управлявам добре страната“, каза облеченият в черен смокинг главнокомандващ пред The ​​Post, докато стоеше до Мелания, която носеше елегантна черна рокля без ръкави и сребърни обувки на висок ток за събитието.

Това беше първото посещение на президента във вашингтонския център за сценични изкуства, откакто се самоназначи за председател през февруари, когато обяви, че Центърът "Кенеди" е в „ужасно лошо състояние“ и си постави за цел да го възстанови.

„Искаме да го върнем по-добър от всякога“, каза Тръмп. „Както знаете, той се нуждае от малко помощ от гледна точка на възрастта и физическата форма, но ще бъде фантастичен.“

Президентът разкри, че е гледал „Клетниците“ „няколко пъти“ – и не може да реши дали се идентифицира повече с Жан Валжан или с инспектор Жавер.

„Това е трудно... мисля, че е по-добре да отговориш на това, скъпа“, каза той на Мелания.

Президентът уволни борда на Центъра „Кенеди“, когато пое кормилото - и лично подбра членове на собствения си борд, заявявайки, че предишното ръководство е разрешавало драг шоута, които са „специално насочени към нашата младеж“.

Няколко травестити нахлуха в представлението в сряда в знак на протест срещу драматичната промяна на мястото за сценични изкуства от страна на Тръмп - и бяха посрещнати с бегли аплодисменти, докато заемаха местата си, според видеоклипове, споделени в социалните медии. За разлика от тях президентът на САЩ и първата дама бяха посрещнати с овации.

