10 души са били убити и около 200 са били ранени по време на ирански атаки срещу Израел

В нощта на неделя, 15 юни 2025 г., Иран отново извърши масирана атака с балистични ракети срещу израелска територия.В резултат от нея са убити 10 души, а около 200 са ранени, съобщава The Times of Israel.

Според ИРНА, по-специално, Хайфа, голям пристанищен град, е бил подложен на атака, където се твърди, че е избухнал пожар в петролна рафинерия. Информационната агенция Mehr твърди, че Иран е използвал хиперзвукова ракета при удара по града.

Според The ​​Times of Israel, 10 души са били убити и около 200 са били ранени при нощни атаки на израелска територия. Други източници обаче предоставят различни данни. В момента информацията се уточнява.

