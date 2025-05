12 души са ранени след нападение с нож на главната жп гара в Хамбург (ВИДЕО)

12 души са ранени при нападение с нож на главната жп гара в германския град Хамбург, съобщават местни медии.

Три от жертвите са в критично състояние, а други трима души са сериозно ранени.

Полицията съобщава, че е арестувала извършителя на деянието. В ход е и мащабна операция.

Нападението е станало на Централната гара на Хамбург около 18:00 часа местно време в петък.

Говорител на пожарната служба в Хамбург заяви пред агенция AFP, че 12 души са ранени и че някои от нараняванията са животозастрашаващи.

Местните медии съобщиха, че нападението е станало близо до перони 13 и 14 - до които се стига по оживен главен път - докато влак е бил на един от пероните.

🚨 #BREAKING : MASS STABBING IN HAMBURG — 3 CRITICALLY INJURED 🇩🇪🔪 At least 12 people stabbed at Hamburg’s central train station. 3 victims are fighting for their lives. Attacker is in custody. #Hamburg #Germany #Stabbing #BreakingNews #PublicSafety pic.twitter.com/IDQ3yjXOQY

Някои от жертвите са били лекувани във влаковете, съобщават местните медии.

Снимки от мястото на инцидента показват редица служители на спешните служби и превозни средства на място, както и бариери, които сякаш крият ранените от погледа на обществеността.

Една снимка, използвана в местни медийни сайтове, показва мъж, изнасян от парамедици на носилка.

🚨STABBING in GERMANY 🇩🇪



12+ Injured. The suspect is in custody, unknown if deaths occurred. 3 people are in critical condition❗️



A man can be heard in the video below stating "Hamdullah" which means "All praise is due to Allah."



Motive unknown. #Hamburg pic.twitter.com/onlMZwDTBL