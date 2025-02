5,0 по Рихтер разтресе Хърватия

Силно земетресение е регистрирано на територията на Хърватия в 19.44 часа тази вечер. Трусът е бил с магнитуд 5,0 по скалата на Рихтер, според уебсайта на Евро-средиземноморския сеизмологичен център.

Земетресението е усетено на територията на цялата страна, а също в Италия, Босна и Херцеговина и Словения, съобщават местни медии.

"Имаше ужасен тътен и тресене, паникьосахме се и излязохме навън", разказва свидетел пред сайта 24sata.hr. Според изданието, хората масово са напуснали домовете си по тъмно.

Все още няма информация за евентуални щети.

