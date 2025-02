6,1 по Рихтер удари Индонезия

Земетресение с магнитуд 6,1 беше регистрирано днес в Северна Индонезия, предаде Франс прес, като се позова на Американския институт по геофизика (USGS).

Агенцията допълва, че на този етап няма постъпила информация от местните власти за нанесени имуществени щети или за пострадали хора.

Земетресението е било усетено в 6:55 ч. местно време тази сутрин (00:55 ч. бълг. вр.) по крайбрежието на остров Сулавеси, пояснява американският геофизичен институт.

Националната метеорологична служба на Индонезия оцени труса с магнитуд 6 и изключи опасността от цунами, отбелязва АФП.

🇮🇩 6.1 MAGNITUDE EARTHQUAKE STRIKES INDONESIA



A 6.1 magnitude earthquake hit near Modisi, Indonesia, early Wednesday, according to the U.S. Geological Survey.



The quake occurred 44 kilometers from Modisi at a depth of 10 kilometers. No immediate reports of damage or casualties… https://t.co/oe3Hej0k59 pic.twitter.com/lDathqsEoF