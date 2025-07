BlackRock достигна рекордните $12,5 трилиона активи на фона на търговския хаос

Още по темата: Американската компания BlackRock получи контрола върху ключова инфраструктура на Панамския канал 05.03.2025 17:10

BlackRock Inc. привлече 46 милиарда долара в инвестиционните си фондове, а активите достигнаха рекордните 12,5 трилиона долара, тъй като клиентите се възползваха от волатилността на търговската политика на президента Доналд Тръмп през второто тримесечие.

Инвеститорите добавиха 85 милиарда долара към борсово търгувани фондове и 29 милиарда долара към акции като цяло, съобщи базираната в Ню Йорк финансова компания в изявление във вторник, пише Bloomberg.

В началото на второто тримесечие, обявяването на неочаквано строги мита от страна на Тръмп доведе до срив на световните фондови пазари и конвулсии на пазарите на облигации – в един момент съперничещи на волатилността на финансовата криза от 2008 г. и началото на пандемията през 2020 г. Около седмица по-късно президентът издаде 90-дневна пауза върху митата за десетки търговски партньори.

След като безпокойството отшумя, инвеститорите добавиха инвестиции в акции и облигации, тъй като S&P 500 и глобалните индекси бързо се възстановиха.

BlackRock също добави 9,8 милиарда долара алтернативни инвестиции през периода. Известен от години предимно с нискотарифните си фондове за акции и облигации, най-големият мениджър на активи в света продължава да навлиза на частните пазари и да се конкурира с компании като Blackstone Inc., Apollo Global Management Inc. и KKR & Co., за да достигне до институционални и все по-често до индивидуални инвеститори.

В последното си годишно писмо до инвеститорите Финк заяви, че фирмата вече не е „традиционен мениджър на активи“ и обеща да направи частните активи достъпни за масите.

Коригираната печалба на акция на BlackRock за тримесечието е с 16% по-висока спрямо предходната година достигайки 12,05 долара. Това надмина средната оценка на анализаторите от 10,87 долара. Приходите са се увеличили с 13% до 5,4 милиарда долара спрямо предходната година.

Акциите на BlackRock се повишиха с 8,4% до понеделник, надминавайки 6,6%-ното покачване на S&P 500.