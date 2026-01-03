Кметът на София поднесе съболезнования и нареди допълнителни проверки на опасни участъци на Витоша

Още по темата: Позиция на кмета на Столична община във връзка с трагичния инцидент в Природен парк "Витоша" 03.01.2026 13:05

С дълбока тъга изказвам искрени съболезнования на семейството и близките на младата жена, загубила живота си при трагичния инцидент на „Беловодски път“. Това е тежка човешка загуба, заявява кметът на Столичната община Васил Терзиев в позиция във връзка с трагичния инцидент в Природен парк „Витоша“.

По-рано днес жена загина вследствие на паднало дърво върху движеща се кола на Витоша, казаха от пресцентъра на МВР. По първоначална информация жената е на 31 години и е пътувала със семейството си. Другите хора в колата не са пострадали.

Инцидентът е станал на територията на Природен парк „Витоша“. Независимо от това, Столична община е ангажирана и съдейства изцяло на полицията и на всички компетентни институции за изясняване на фактите. В момента се извършва разследване и е важно да се изчака неговият резултат, без да се правят прибързани изводи за причините и отговорността, се посочва в позицията.

Днес в София има силен вятър, който е причина за множество инциденти – до момента са подадени 45 сигнала за паднали дървета и клони и 15 сигнала за паднали или разместени строителни огради. Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и на Столичната пожарна работят по разчистването и обезопасяването на засегнатите участъци. Паралелно с това съм разпоредил допълнителни проверки на рискови участъци и засилен мониторинг, за да се намали рискът за хората. Безопасността на гражданите е абсолютен приоритет, посочва Васил Терзиев.