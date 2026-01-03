Николай Вълканов: Преходът към еврото в големите вериги протича гладко, цените се диктуват от пазара

Първите дни от въвеждането на еврото в България преминават без съществени сътресения в сектора на модерната търговия. Това обяви в ефира на NOVA Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия.

Въпреки наложените от НАП санкции на 69 търговци в размер на общо 45 000 лева, Вълканов подчерта, че големите вериги са преминали през процеса с отлична предварителна подготовка.

Една от основните мерки за избягване на грешки при превалутирането в големите магазини е внедряването на специален софтуер. "На касите се изписва и в левове, и в евро рестото, което клиентът трябва да получи. Това помага на потребителя да е спокоен, а на касиера – да не извършва излишни аритметични сметки", обясни Вълканов.

Той призна, че в по-малките квартални магазини все още се усеща недостиг на евромонети, но очаква ситуацията да се нормализира след отварянето на банките на 5-и и 6-и януари. Вълканов припомни също, че по закон касиерите имат право да откажат плащания, които включват повече от 50 монети наведнъж.

Относно притесненията за завишаването на цените, Вълканов беше категоричен, че в големите вериги подобни практики не се наблюдават. Според него промените в цените в началото на 2026 г. се дължат на обективни икономически причини.

"Търговците на дребно печелят от оборот, а не от разлика в цената. Имиджът е много по-важен и никой не би рискувал доверието на клиентите за бърза печалба", допълни той, като посочи, че при някои стоки, като маслото и свинското месо, дори се наблюдава тенденция към поевтиняване.