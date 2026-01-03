Пътят от Гърция към България: Актуална обстановка на "Кулата" - "Промахон"

Фермерите с тракторите спряха шофьорите на ТИР-овете

Българите, прекарали новогодишните празници в Гърция, се прибират спокойно в съботния ден. Към 15:30 ч. на граничния преход "Кулата"-"Промахон" автомобилите преминават без проблем, трафикът е спокоен и слаб.

За разлика от българските и румънските туристи, шофьорите на тежкотоварни камиони ще трябва да изчакат, докато протесшращите гръцки фермери отворят пътя за ТИР-ове. Опашката от гръцка страна на вече бившия ГКПП е около два километра, от българска - не повече от 500 метра. Гръцките земеделци са паркирали повече от 100 трактора и периодично спират товарните автомобили.

От 12:30 ч на 03.01.2025 г на граничния преход "Кулата"/"Промахон" временно е преустановено преминаването на товарни автомобили в двете посоки поради блокада на пътя на гръцка територия, съобщиха в бюлетина си от 13 ч. от Главна дирекция "Гранична полиция".