Модерно пристанище изграждат в Приморско

Ключов проект: Панорамен път ще свързва Китен с ММЦ

Рибарите влязоха в морето още в първия ден на 2026-та

Вече е избран изпълнител и се очаква финансиране за изграждане на модерно пристанище в Приморско. Това съобщи кметът на Общината Иван Гайков пред Труд news.

Приморчани са известни с отличната си риболовна флотилия и дори са влезлиза риба още в първия ден на новата година.

"Морето е спокойно, като тава е, но риба няма. Не се отчайваме и ще продължим да упорстваме и търсим слуката", обясниха морските вълци. Въпреки че рибата засега е мираж, те ще хвърлят въдици и в студените зимни месеци.

През 2025 - та година рибарите тук уловиха дори син рак. Това е инвазивен вид от Атлантическия океан, който се разпространява в Черно море, считан е за деликатес и може да унищожава местни видове рапани. На него се натъкваха и колегите им от Несебър и други морски градове.

Освен очакването на новото пристанище, в Община Приморско започва изпълнението на два ключови проекта. Те ще са първите за новата 2026 година, съобщи още кметът Иван Гайков. Първият от тях е рехабилитация и реконструкция на участъка, който свързва легендарния от соца ММЦ Приморско с курорта Китен. Отсечката ще стане красив панорамен път за местните жители и многобройните туристи, които посещават нашето море. Тя минава покрай Южния плаж на Китен, после край полуострова, а от там - през плаж „Атлиман“.

Тази връзка между Китен и ММЦ ще е изключително панорамен и спокоен път, заобикаляйки Приморско по крайбрежната алея. Ще се преминава и в посока „Перла“, към Маслен нос, Бегликташ, река Ропотамо – това прави над 10 -15 километра панорамна алея за разходка и отдих, обясняват жителите на Приморско.

Според тях, този проект ще даде тласък за развитието на туризма, който е основният им поминък. Ще бъдат привлечени още повече туристи и гости в крайморската община.

Вторият проект, който предстои да се реализира, е жизнено важен за село Ново Паничарево. Там ще бъдат изградени канализация и водопровод , а улиците ще бъдат асфалтирани. В Ново Паничарево живеят и много млади семейства, които пътуват до Бургас или Приморско, където работят.