Нова Загора на бунт срещу пияните шофьори

Навръх Нова година водач с отнета книжка уби съпрузи

Можело е да има трета жертва



Край на безнаказаността, поискаха протестиращи

Стотици излязоха на протест “Справедливост и край на безнаказаността” в Нова Загора вчера. Те блокираха кръговото кръстовище в града, на което навръх Нова година пиян шофьор без книжка отне там живота на мъж и жена.

Хората поставиха ултиматум към властта за законодателни промени и по-строг контрол от страна на МВР на пътя. Една от организаторките на протеста - Иванка Кашкавалджиева, беше категорична, че трябват категорични правила, а не реакции, след като вече има двама убити.

“Аз съм не само гражданин, а и родител и това пряко ме засяга”, заяви тя пред “Труд news”. - Дъщеря ми е колежка на загиналата. Те винаги се прибират заедно и този път са си тръгнали, както всеки ден. Спрели са да напазаруват, но за първи път дъщеря ми е отказала да се качи след това в автомобила, за да я закарат вкъщи. Иначе щеше и тя е да е там”, разказа Иванка.

“Аудито” е помляло “Опела”, в който са пътували жертвите.

Само за един час бяха събрани над 650 подписа под исканията за ежедневни проверки за алкохол и наркотици в града, с акцент върху малките часове и почивните дни, публичен месечен отчет от РУ на МВР за броя проверки и установените неправоспособни или пияни водачи, незабавно прилагане на санкциите за водачи с отнета книжка или положителни проби, засилен контрол в рисковите зони.

Жителите на града поискаха и поставяне на “легнали полицаи”, камери за скорост, по-добро осветление и пълно преосмисляне на организацията на движение на фаталното кръгово кръстовище на ул. “Патриарх Евтимий”.

Нешка и Слав Минчеви загинаха в навечерието на Нова година.

Протестиращите отидоха и пред районното управление в града, където няколко от тях бяха приети от главен инспектор Стефан Динков. Той е изслушал исканията и е обещал съдействие, но по време на срещата медии не са били допуснати.

Трагедията се разигра около 17 ч на 31 декември 28-годишен мъж с “Ауди” не спря на вдигната стоп-палка и в опит да избяга от полицейска проверка, премина на червено с висока скорост. Той помете и помля “Опел”, в който пътуваха Нешка и Слав Минчеви и загинаха на място. Проверката с дрегер показа над 1,2 промила в издишания от него въздух, тестът му за наркотици е отрицателен. Оказа се, обаче, че 28-годишният мъж е седнал зад волана без шофьорска книжка, която му е била временно отнета за предишно нарушение.