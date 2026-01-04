Ураганен вятър събори дървета в Боровец, активираха BG Alert

Кметът Самоков Ангел Джоргов разпореди активирането на системата BG Alert. На мобилните устройства на територията на общината и в курортен комплекс Боровец се появиха предупреждения за ураганен вятър.

Стихията е съборила множество дървета на територията на Боровец, включително и в зоната на ски пистите.

Заради това, в 12:30 часа цялата ски зона на курорта беше затворена.

Аварийното звено на Община Самоков е на място и следи ситуацията. Към момента условията остават изключително опасни за работа по пистите, поради продължаващия силен вятър, съобщиха от местната администрация.

Планинската спасителна служба организира и безопасното извозване на малки деца и възрастни хора, които са се намирали в заведение за хранене на крайна станция на седалковия лифт Ситняково.

От общината призоваха всички граждани и гости да не навлизат в затворените зони и стриктно да спазват указанията на компетентните служби.

Дейностите по разчистване и обезопасяване на засегнатите участъци ще започнат след утихване на вятъра.