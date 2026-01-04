Вдигат тол таксите с 30 на сто от 1 март

Еднодневна винетка от 3 февруари за 4,06 евро

От 1 март вдигат тол таксите за преминаване на камиони по платените пътища в страната, като в тол таксата ще има и допълнителна компонента за въглеродни емисии. Увеличението ще бъде средно с около 30%. Най-голямо увеличение ще има за най-замърсяващите превозни средства, каза директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.

По думите му автомобилите с категория Евро 6, както и тези, произведени след 1 юли 2019 г., ще ползват отстъпки от тази такса - така наречените емисионни класове. За електрически превозни средства няма да има такава такса, а за тези с ниски емисии таксата е минимална и увеличението е между 3 до 5 процента, допълни той.

Проф. Асенов добави, че идеята на реформата, която тече в Европейския съюз от 2024 г., е подмяна на автопарка с нови тежкотоварни автомобили, а целта е намаляване на въглеродните емисии с не по-малко от 2,5 на сто годишно с идеята през 2030 г. да стигнем намаление с повече от 15 на сто.

Той напомни, че от 3 февруари ще има и еднодневна винетка за леките автомобили на цена 4,06 евро. През 2025 г. от винетни такси приходите са били 330 млн. лв., а 671 млн. лв. са постъпленията от тол такси за автомобили над 3,5 тона. Общо приходите от тол системата са над 1 млрд. лв.