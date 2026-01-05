Омбудсманът защити най-престижния статут на правозащитна институция пред ООН

Омбудсманът на Република България Велислава Делчева успешно защити реакредитацията на националната институция за правата на човека с най-високия възможен статут „А" съгласно Парижките принципи. Решението е взето на последната за 2025 г. сесия на Подкомитета на ООН за акредитация (SCA), за което институцията е официално уведомена с писмо от Европейската мрежа на националните институции за правата на човека (ENNHRI). Това съобщиха от пресцентъра на Омбудсмана на Република България.

Статут „А" означава, че институцията на омбудсмана отговаря на най-високите международни стандарти за независимост, безпристрастност, плурализъм, прозрачност и максимално широк мандат в защитата и насърчаването на правата на човека. Той удостоверява пълното съответствие на институцията с Парижките принципи – основополагащият международен стандарт за функционирането на националните институции за правата на човека. В същото време, Подкомитетът на ООН за акредитация обръща внимание, че новата законова разпоредба, според която омбудсманът или заместник-омбудсманът могат да поемат функциите на служебен министър-председател, може да повлияе на реапутацията и фактическата независимост на националната институция за правата на човека. Подкомитетът на ООН препоръчва омбудсманът да продължи да се застъпва за изменения в чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България и чл. 14, ал. 1 от Закона за омбудсмана, за да се премахне разпоредбата, според която омбудсманът и заместник-омбудсманът могат да бъдат назначавани от служебен министър-председател.

Акредитацията със статут „А" позволява на националната институция за правата на човека да повдига проблеми от национално значение пред най-високите международни правозащитни форуми и да участва активно във формирането на международни политики и стандарти в областта на правата на човека - омбудсманът може да участва пълноправно в работата на комитетите по правата на човека към ООН, както и в Съвета по правата на човека, да изразява позиции и да поставя на дневен ред въпроси, свързани с правата и свободите на гражданите на Република България. Само 20 държави – членки на Европейския съюз, разполагат с национална институция за правата на човека с такъв статут.

При създаването си през 2005 г. институцията на омбудсмана е акредитирана със статут „B" след оценка на Подкомитета на ООН за акредитация. През 2011 г. международната организация отправя конкретни препоръки за укрепване на независимостта и разширяване на мандата ѝ. В резултат на последователни законодателни промени, приети от Народното събрание през 2018 г., омбудсманът е изрично утвърден като национална институция за правата на човека в България, с разширени правомощия, включително по отношение на нарушения, извършени от субекти на частното право.

След изпълнение на всички препоръки на Подкомитета, през март 2019 г. българският омбудсман получава за първи път най-високия „А" статут. През октомври 2025 г. този статут бе успешно защитен от омбудсмана Велислава Делчева след изслушване пред комисия в Женева, което потвърждава устойчивостта, независимостта и ефективността на институцията.

В официалното си писмо ENNHRI дава висока оценка за професионализма, последователността и ангажираността на екипа на омбудсмана и изразява увереност, че реакредитацията ще допринесе за още по-силна защита и насърчаване на правата на човека в България. Европейската мрежа заявява и готовност да продължи да подкрепя институцията при изпълнението на препоръките на Подкомитета и в бъдещото ѝ международно сътрудничество.