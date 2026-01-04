Екип на полицията спаси нападнат от хищници сръндак

Екип на полицията от Бургас е получил сигнал за бедстващ сръндак, нападнат и тежко нахапан от хищници в района на Парк "Росенец".

Незабавно е потърсено съдействие от директора на Зоопарк Бургас - Кръстьо Дъбов, който се е включил в спасяването. Макар че е било късно вечерта, хоспитализирал животното и извършил обработка на раните.

В продължение на два дни сръндакът е под непрекъснато наблюдение, грижи и лечение в бургаския зоопарк. Благодарение на денонощните усилия на специалистите, състоянието му се подобрява и животното бързо възвръща силите си.

Сръндакът вече е напълно възстановен, а утре ще бъде освободен в естествената си среда в присъствието на специалисти, в природен резерват в района на "Аркутино".



