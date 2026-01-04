Няколко полета са пренасочени от летище "Васил Левски" заради силния вятър

Общо седем кацащи полета са били пренасочени от летище "Васил Левски" – София към други летища заради силния вятър, а три излитащи са били отменени.

Първият пренасочен полет е бил на авиокомпания "Флай Дубай" (от Дубай), който е кацнал в Белград, съобщи БТА, позовавайки се на информация аеропорта. Проблемите с полетите са започнали от 01:15 ч. през нощта.

Самолетите, които не са могли да кацнат в София, са били насочени към Белград, Будапеща, Варна и Пловдив.

Отменените излитащи полети от София са били за Лондон (Станстед), Цюрих и Франкфурт.