Спасиха ранен сръндак, нападнат от хищници в гората (ВИДЕО)

Сръндак, нападнат и нахапан от хищници, бе спасен от двама полицаи.

Бургаските служители на реда Борис Иванов и Иван Вълчев забелязали бедстващ сръндак, нападнат от хищници в района на местността Аркутино в петък, 2 януари.

Животното се е опитало да се спаси, като е скочило във водата, а Иван Вълчев го е извадил от ледената вода.

В спасителната акция е помогнал и директорът на Зоопарк Бургас- Кръстьо Дъбов, който късно вечерта на същия ден е хоспитализирал животното и извършил обработка на раните.

В продължение на два дни дивото животно е под непрекъснато наблюдение, грижи и лечение в бургаския зоопарк и състоянието му се подобрява. От зоологическата градина увериха, че красивото животно бързо възвръща силите си. Не е ясно какви животни са го нахапали, но е твърде възможно да става дума за вълци.

Сръндакът вече е напълно възстановен, като се очаква до дни да бъде освободен в естествената си среда в присъствието на специалисти в природен резерват в района на Аркутино.