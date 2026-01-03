Трагедията на Витоша е можело да бъде избегната

Още по темата: Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала 03.01.2026 11:53

Преди повече от две години – през 2023 г. – екип с участието на доц. Георги Костов, бивш изпълнителен директор на Агенцията по горите, бивш заместник-министър на земеделието и настоящ преподавател в Лесотехническия университет, е маркирал опасни дървета за отстраняване точно в района на Витоша, където от рухнало дърво загина 31-годишна майка на две деца, пише Еко Новини.

Експертите са описали и други дървета в същия участък, предвидени за кастрене на опасни клони при максимално щадяща защита на стволовете. По тази програма обаче не е направено нищо. Налице е пълна абдикация от страна на Столична община и Дирекцията на Природен парк „Витоша“.

Според доц. Костов цялата Витоша, Борисовата градина и парк „Врана“ се нуждаят от бърза подмяна на цялата дървесна растителност. Лесовъдите и озеленителите могат да го направят, но „спасителите“ не искат – визирайки зелените НПО и Общината.

Нито едно дърво не струва живота на една майка. Доцент Костов остро критикува факта, че няма извинения за онези, които години наред внушаваха, че сеч на Витоша не трябва и не може да има.

Директорката на парк „Витоша“ се оправдава, че дървото било изгнило

Природен парк „Витоша“ се управлява от директорката Севдалина Димитрова. Дирекцията и лично тя са пряко отговорните за този смъртен случай на 31-годишната млада жена и майка. Те не са изпълнили програмата за маркиране и отстраняване на опасните дървета около пътя, където жената загина.

Виновни са и десетките екологични НПО, които от години внушават, че отсичането на дърво – дори и на опасно такова – е едва ли не трагедия и престъпление. Те организираха протести и натрапваха на обществото, че на първо място е опазването на природата, а не животът и здравето на хората.

Не са един или двама убитите в София от паднали дървета, но дори тези смъртни случаи не могат да накарат институциите и Общината да разработят план и да предприемат мерки за премахване на изгнилите стари дървета.

Без план, без програма, без отговорност

Сериозен проблем е и фактът, че от 10 години Дирекцията на парка не е приела новия план за управление на Витоша. В него ясно, точно и професионално е описано състоянието на горския фонд в планината и какви мерки трябва да се предприемат за неговото обновяване и съхранение. Нищо от това обаче не е реализирано – нито план, нито програма.

Дори санитарната сеч на умиращите дървета е драстично намалена, защото „зелените“ били против. В същото време еколозите разполагали с програма на стойност милиони евро за опазване на гори във фаза на старост.

Заради зелените Тома Белев и Андрей Ковачев на Витоша не останаха смърчови гори – короядът ги унищожи. На цялата територия на парка стърчат хиляди изсъхнали иглолистни дървета и никой не смее да ги пипне, защото „зелените не давали“.

Затова ще продължат нелепо да загиват хора – както във Витоша, така и в Кресненското дефиле. Там, заради безкрайните обжалвания от зелени НПО, са загинали 76 души, а над 400 са били ранени.

Източник: Еко Новини