Newsweek: Изпращат ли САЩ последен тип ядрени бомби в Европа

Изпращат ли САЩ последен тип ядрени бомби в Европа? Съединените щати започнаха производството на новата си ядрена бомба през февруари - седем месеца по-рано от графика, пише Newsweek.

Уебсайтът OSInt TheIntelFrog публикува наблюдения върху полетите на американски самолети.

На 14 април два военнотранспортни самолета C-17 на ВВС на САЩ се върнаха във военновъздушната база Къртланд в Ню Мексико от полети до Европа.

Тази военна база е място за съхранение на няколко вида оръжия, включително ядрени бомби B61.

Поне един от C-17, номер RCH4614, е бил разположен на рампа 5, използван за товарене/разтоварване на боеприпаси, което предполага, че е превозвал специален товар.

A very interesting flight just landed at Kirtland AFB, NM direct from Europe.



The 4 digit RCH call sign indicates a high priority mission. This flight was carried out by 2 separate USAF C-17s operating under the same call sign.



Lets explore this flight together.



1/11 pic.twitter.com/tAnGB26MBM