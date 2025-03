Newsweek: Русия готви тотална война срещу Одеса - 45 бомбардировача са готови да атакуват (ВИДЕО)

Русия готви тотална война срещу Одеса, 45 бомбардировача атакуват.

Сателитни снимки показват 10 бомбардировача Ту-95МС, известни на НАТО като Bear-H, заедно с 35 бомбардировача Ту-22M3, обозначени като Backfire-C, пише Newsweek.

Освен това има пет транспортни самолета Ан-12 и ударни хеликоптери.

Натрупването на 45 бойни самолета е огромно, особено когато се съчетае с историята на Русия да използва базата като плацдарм за атаки.

