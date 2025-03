Politico: Спирането на оръжейната помощ от Тръмп е „болезнено, но не фатално“, казва Киев

Удивителното решение на САЩ да спрат цялата военна помощ за Украйна ще навреди на усилията на страната да удържи руската инвазия, но тя ще продължи да се бори, заявиха официални лица във вторник.

„Първо, това е спиране, което оставя надежда за нейното възобновяване. Така че това е мярка на принудителна дипломация, а не разрив. Второ, това е много болезнено, но не фатално. Това ще струва на Украйна ненужни смърти и загубени територии, но няма да доведе до поражение. Трето, убеден съм, че с новата администрация ще бъде намерена формула за решение“, е заявил високопоставен украински служител пред Politico, пожелал анонимност.

по време на пресконференция, украинският премиер Денис Шмигал благодари на САЩ за оказаната досега помощ.

„Украйна е абсолютно решена да продължи сътрудничеството със Съединените американски щати и съм уверен, че подкрепата от страна на САЩ, като световен лидер, един от най-големите ни партньори, който ни подкрепя вече три години, ще продължи“, каза той.

Но това усилие за намиране на някои позитиви не прикрива усещането за предателство, което се усеща в Украйна, докато САЩ се превръщщат от решаващ съюзник към страна с проруска позиция, докато американският президент Доналд Тръмп се опитва бързо да наложи мирно споразумение, коментира изданието.

„Оказва се, че Тръмп, имайки възможност да окаже натиск и влияние върху Русия и Украйна, използва този натиск не върху агресора, а върху жертвата на агресията“, коментира Александър Мережко, ръководител на комисията по външни отношения в украинския парламент. „Изглежда ужасно. Особено когато става дума за системите за противовъздушна отбрана. Това спиране на помощта вече е политически удар за Украйна".

Съюзниците на Тръмп настояват Зеленски да се извини за срещата, докато дясната ръка на президента - Илон Мъск публикува: „Колкото и да е неприятно, на Зеленски трябва да бъде предложена някаква амнистия в неутрална страна, в замяна на мирен преход обратно към демокрация в Украйна.“

As distasteful as it is, Zelensky should be offered some kind of amnesty in a neutral country in exchange for a peaceful transition back to democracy in Ukraine. https://t.co/ZpF6nLIDtw